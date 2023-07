Gastronomia e música marcam hoje a abertura do Zigurfest em Lamego

Uma oficina gastronómica do cozinheiro Bruno Senra e um concerto da dupla portuguesa Amuleto Apotropaico abrem hoje o festival de música e arte Zigurfest, em Lamego.

O festival, que habitualmente acontece em agosto, foi antecipado para esta semana, com a 12.ª edição a começar na Associação Cultural e Recreativa de Penude de Baixo, no município de Lamego, com Bruno Senra, cozinheiro que vai dar uma oficina de culinária regional “tendo a sustentabilidade e o combate ao desperdício como mote”.

À noite atuam os músicos Francisco Oliveira e António Feiteira, que compõem os Amuleto Apotropaico, para guitarra elétrica, bateria e improvisação, e que estão a preparar o álbum de estreia.

Na página oficial, a direção do Zigurfest explica que o festival foi repensado para o colocar “ao serviço de quem o fez sobreviver ao longo destes anos: o público e os artistas”, sendo aquela associação de Penude de Baixo um exemplo de encontro comunitário focado na população.

O festival vai decorrer até sábado e nestes três dias, sempre de entrada gratuita, haverá ainda atuações de Puçanga e Ana Silva, as artistas residentes convidadas deste ano, que trabalharam com a população local, e também dos projetos Máquina, Hetta e Gesso, entre outros nomes do cartaz.

Além da associação cultural de Penude de Baixo, o Zigurfest estará no Teatro Ribeiro Conceição, na Rua da Olaria, no Museu de Lamego, na Casa do Artista e no Parque Biológico.

Sobre a antecipação do festival para o final de julho, o diretor musical do ZigurFest, António Matos Silva, justificou que a mudança “acontece perante uma situação particularmente desafiante para o panorama artístico nacional, em que muitas estruturas”, como a organização do festival, “estão a enfrentar cortes significativos na sua dotação financeira”.

Toda a programação e horários estão em www.zigurfest.com.