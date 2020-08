Garrafa autografada por Amália Rodrigues faz parte do espólio da CVR Dão

Engarrafada pela antiga Federação dos Vinicultores do Dão, a história desta garrafa de 125ml remonta a setembro de 1975. Agora pode ser vista no Welcome Center da Rota dos Vinhos do Dão.

Foi em setembro de 1975 que Amália Rodrigues atuou na Feira de São Mateus. Nesse ano, Adelino Monteiro fazia parte da comissão do evento, pediu a Amália que autografasse a garrafa e guardou-a nas últimas décadas. Agora, Adelino Monteiro decidiu oferecer a garrafa de vinho do Dão à Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR do Dão), que oferece a oportunidade deste icónico objeto ser visto por todos, ao expô-la no Welcome Center da Rota dos Vinhos do Dão.

“Esta garrafa tem uma importância histórica, porque está autografada por uma das figuras maiores da cultura portuguesa. Na CVR temos um espólio de garrafas antigas e dos respetivos rótulos e esta, sem dúvida, vem enriquecer esse espólio e é, dessa forma, um instrumento de promoção da Região”, refere Arlindo Cunha, Presidente da CVR do Dão.

O responsável não tem dúvidas de que a garrafa “vai contribuir para tornar o Welcome Center da Rota dos Vinhos do Dão ainda mais atrativo e com um valor acrescentado, para promover a Região e os vinhos”.

De referir ainda que Amália Rodrigues, que levou o nome de Portugal aos quatro cantos do Mundo, faz parte da lista de nomes consagrados que integram a Confraria dos Enófilos do Dão.

Pode visitar o Welcome Center da Rota dos Vinhos Do Dão terça a sexta-feira das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00; e ao sábado das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 19h00.