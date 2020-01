FUTSAL | RECEITA DO JOGO VISEU 2001 X ELÉTRICO REVERTE A FAVOR DA APPACDM VISEU

Dia 20 de Janeiro, pelas 20H45, o Viseu 2001 recebe o Eléctrico em jogo da Liga Placard, que será transmitido em directo no canal 11.

Entendeu o Viseu 2001 atribuir cariz solidário a este jogo, convidando empresas desta cidade a comprar bilhetes de modo a poderem contribuir para a causa da APPACDM.

Estamos convictos que outras empresas se irão associar ao evento, as quais serão referencia­das oportunamente.

Os bilhetes para sócios e não sócios serão colocados à venda nas tabacarias Tabak no palácio do gelo e no fórum Viseu a partir de sexta feira, dia 10 ao preço único para sócios e não sócios no valor de 1 euro, valor que reverte totalmente a favor da APPACDM.

