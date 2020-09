Futebol: Marítimo – Tondela

Declarações após o jogo Marítimo–Tondela (2-1), da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado ontem, no Funchal:

Lito Vidigal (treinador do Marítimo) “Fizemos uma segunda parte muito rica taticamente. Ganhámos um jogo, ganhámos uma equipa, fomos uns verdadeiros ‘leões’. É isto que pretendo destes jogadores, é com esta atitude que quero que eles defendam as cores do Marítimo.

Foi um jogo difícil, em que começámos bem, com qualidade e criando oportunidades. Com a expulsão [de Fábio China], ficou mais difícil, mas surgiu o segundo golo, já em inferioridade numérica. Defendemos o resultado com ‘unhas e dentes’, mas acima de tudo com muita inteligência, diante de uma boa equipa, que soube valorizar a nossa vitória.

Fomos extremamente competitivos, fomos solidários, mas acima de tudo soubemos sofrer para conseguir a primeira vitória, que acredito que será a primeira de muitas.

Tivemos um jogo difícil, jogámos com menos um jogador durante mais de meia parte do jogo, fomos inteligentes na gestão do jogo. No primeiro jogo do Tondela diante do Rio Ave, que veio de competições europeias, eu vi o tempo todo jogadores a atirarem-se para o chão. Ou estão mal fisicamente ou então foi mesmo por estratégia. Nessas alturas não falam, e depois vêm denegrir a imagem dos outros, que trabalham com seriedade. Com menos um jogador em campo mostramos aquilo que valemos, que somos uma equipa coesa e forte mentalmente.”

Pako Ayestarán (treinador do Tondela): “Fomos superiores do início ao fim do jogo. Está a ser difícil compreender como é que perdemos o jogo, cometemos duas falhas defensivas, que não tínhamos de cometer e não fomos capazes de marcar três golos.

[Sobre o segundo golo do Marítimo] Foi um remate que não deveria ter nenhum perigo, cometemos um erro, como pode cometer qualquer jogador, mas esse erro custou o segundo golo e, a partir daí, o Marítimo fez o seu jogo e nós não conseguimos fazer um golo no segundo tempo, nada mais.”