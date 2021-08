Fonte e Capela da Nossa Senhora dos Carvalhais – Oliveirinha

Os Carvalhais, em Oliveirinha, fica a cerca de um km de Alvarelhos e a três km da sede do concelho de Carregal do Sal. Neste local realiza-se a Feira dos Carvalhais, quinzenalmente, mas que acontece há mais de cem anos.

Neste espaço, encontra-se uma fonte lavrada em pedra, com um nicho, e mais de cinco metros de altura, tendo ainda uma escada e muros, tudo em granito, mas neste momento apresenta-se completamente envolta em mato e com umas condições que nos deveriam envergonhar a todos.

A poucos metros, a capela da Nossa Senhora dos Carvalhais, construída, segundo registos, no início do século XI, também se encontra num estado lastimável e altamente deteriorado, com a estrutura física completamente em ruínas.

Conta a lenda que, na altura da invasão dos mouros, por Almançor, Rei de Córdova, por onde passava destruía tudo, não escapando nem um só templo, no entanto, haveria neste local um souto de carvalhos e a imagem da Senhora teria sido escondida no oco de um dos carvalhos, onde foi encontrada 18 anos depois.

Assim sendo, foi construída uma capela com a imagem da Nossa Senhora, que após inúmeros modificações ficou conhecida como a capela da Nossa Senhora dos Carvalhais, fazendo-se, inclusive, grandes romarias.

O Núcleo Concelhio de Carregal do Sal do Bloco de Esquerda, com a presença dos candidatos à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, Hermínio Marques e Diego Garcia, decidiram ir ao encontro destas duas importantes referências culturais, patrimoniais e arquitetónicas do concelho, pelo menos assim é considerada por nós. No local encontramos duas estruturas abandonadas e completamente apoderadas pelo intenso mato que ali se encontra.

O Bloco acredita que a preservação do património é extremamente importante para a obtenção de conhecimento por parte das populações locais e assim promover o enriquecimento cultural e social da sociedade, nomeadamente da população de Oliveirinha e do concelho. Com este espaço requalificado, a sua dinamização seria enorme e praticável, podendo recriar, por exemplo, acontecimentos históricos através de feiras medievais com base na lenda da Nossa Senhora dos Carvalhais e assim contribuir para o desenvolvimento local e económico do concelho.