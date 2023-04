Festival Vinha d’ Alhos regressa no final de abril a Ribeiradio de Oliveira de Frades

O pavilhão multiúsos de Ribeiradio, no concelho de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, acolhe no último fim de semana de abril a quarta edição do Festival Vinha d’ Alhos, após a interrupção causada pela pandemia de covid-19.

Nos últimos três dias do mês, afirma o comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, Ribeiradio será palco de “gastronomia, música, dança, desporto, produtos locais, artesanato e insufláveis”.

A animação musical do evento fica a cargo de grupos do concelho de Oliveira de Frades, desde bandas musicais, grupos de bombos ou de ranchos folclóricos e, na hora da dança, sobem ao palco os alunos de Ribeiradio.