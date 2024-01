Festival Montanha Literária terá concurso de escrita para alunos do 3.º ciclo em Tondela

A primeira edição do festival “Montanha Literária”, que decorrerá entre 09 e 11 de fevereiro, vai integrar um concurso de escrita destinado aos alunos do 3.º ciclo do concelho de Tondela, no distrito de Viseu.

Promovida pela Câmara Municipal, a iniciativa pretende “desenvolver e promover a escrita como ferramenta essencial nos contextos escolar, social e até profissional, estimular a criatividade, utilizando a criação do texto literário como meio de comunicação de sentimentos, ideias e valores, e dar a conhecer o trabalho literário dos jovens participantes ao público em geral”.

No âmbito do concurso, haverá oficinas de escrita para revisitar três clássicos da literatura (dois internacionais e um nacional) que têm como elemento comum a montanha.

“No final serão selecionados 19 alunos, tantos quanto o número de freguesias existentes no concelho, sendo os seus trabalhos integrados num livro que acompanhará outros textos de participantes no evento”, acrescentou.

Os trabalhos têm de ser entregues até à próxima quinta-feira.