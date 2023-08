Festas da Mata no Parque Urbano de Tondela este fim de semana

As Festas da Mata estão de volta a Tondela, anunciou hoje a o município, no distrito de Viseu, que tem no Parque Urbano da cidade o palco das festividades que decorrem até domingo.

“Os espetáculos musicais são o grande atrativo do cartaz, que nesta edição de 2023 aposta na prata da casa. Pelas festas irão passar vários artistas do concelho, como Celso Coelho ou a banda Canal 18, entre outros”, anunciou em comunicado.

Além dos concertos, revelou o executivo municipal, há ainda exposições, barraca de chá, quermesse, animação e doçaria e “as receitas da bilheteira revertem, como sempre, para os Bombeiros Voluntários de Tondela”.

Este ano, serão também ajudadas a Cooperativa de Solidariedade Social Vários, que estará responsável pela quermesse e a Associação Febre Amarela, claque oficial do Clube Desportivo de Tondela, que terá a cargo das barracas de chá.

“As Festas da Mata começaram nos anos 30 do século XX, decorrendo no espaço onde é hoje o Parque Urbano. As festividades foram interrompidas nos anos 90, tendo sido retomadas em 2018”, esclarece.