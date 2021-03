Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital inaugurada pela Ministra da Agricultura

A Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, que este ano se realiza em formato digital durante um mês, de 13 de Março a 13 de Abril, vai ser inaugurada no próximo sábado, às 10h30, com a presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

Ao anfitrião José Carlos Alexandrino, presidente do Município de Oliveira do Hospital, juntam-se também, na sessão online, o presidente da ANCOSE, Manuel Marques; o presidente da ADI – Agência para o Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo; o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado; e um representante dos CTT e plataforma de vendas online Dott.

Devido à pandemia da Covid-19 o certame foi transformado numa festa digital, com o objetivo de apoiar os produtores nas vendas do afamado queijo Serra da Estrela, na página de internet do Município de Oliveira do Hospital em www.cm-oliveiradohospital.pt, através da plataforma Dott.

Na edição deste ano também os produtores de vinho do Dão se irão juntar a esta festa online, vendendo, através da mesma plataforma, alguns dos melhores néctares que se produzem no concelho de Oliveira do Hospital, que integra a Região Demarcada do Dão.

Aquela que é considerada a maior feira do queijo de Portugal tem como principal objetivo promover o Queijo Serra da Estrela e outros produtos endógenos da região e embora decorra, este ano, na internet, vai proporcionar uma vasta programação, através das redes sociais do Município de Oliveira do Hospital, abordando temáticas como a gastronomia, usos e costumes, património histórico e arqueológico, entre outros, procurando levar ao público, de diferentes idades, os aromas e sabores de Oliveira do Hospital.

Destacam-se, entre outros, os shows cooking tendo sempre como base aquela que é uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa, o Queijo Serra da Estrela, as palestras e exposições temáticas e animação cultural, apostando numa programação familiar. Numa vertente lúdico pedagógica, para os mais novos, serão dinamizadas oficinas de expressão plástica no âmbito da tão já conhecida “Escolinha do Queijo” e dramatizações temáticas ligadas ao Queijo Serra da Estrela e à história e cultura do concelho.

Será também apresentado, o livro “Uma Década a Inovar” que reúne as receitas apresentadas no concurso de gastronomia “Com Queijo Serra da Estrela”, realizado na última década com a colaboração de vários parceiros locais e apadrinhado pela Chefe Cristina Manso Preto, uma presença assídua e entusiasta.

De referir que no primeiro dia do evento, 13 de Março, entre as 8H00 e as 12h30, a Mostra de Produtos Biológicos e Agrícolas em Modo de Produção Tradicional – Da Nossa Terra – é dedicada à Festa do Queijo Serra da Estrela e contará com a participação de produtores de queijo DOP e outros produtos locais de qualidade.

Constituindo-se como um evento com grande capacidade de atração turística e que se diferencia pela sua grandeza, mas especialmente pela sua autenticidade, a Festa do Queijo Serra da Estrela tem sido uma das grandes alavancas da economia local e também por isso a autarquia aposta, este ano, fortemente na sua divulgação num sinal de estímulo aos nossos produtores.

Prometendo ser um evento digital muito mediatizado, a Festa do Queijo tem sido destaque nos media locais e nacionais, desde o passado dia 9 com a presença do programa “Praça da Alegria” na RTP1. Já esta sexta-feira, o programa “Terra-a-Terra” da TSF vai ser transmitido diretamente de Oliveira do Hospital, entre as 15h00 e as 16h00. No sábado haverá um espaço de promoção no programa “Aqui Portugal” da RTP1. Já na tarde de domingo, 14 de Março, as atenções estarão centradas na emissão do programa Somos Portugal da TVI, entre as 14h00 e as 20h00, que irá mostrar a maior Festa do Queijo Serra da Estrela digital nos ecrãs de televisão de Portugal e do estrangeiro.

À Festa junta-se ainda, em termos desportivos, a tradicional prova de BTT – Maratona BTT Lazer ARCC – que se realiza este ano, entre os dias 14 e 31 de Março, em ambiente virtual, com os participantes a escolherem o local e a distância a percorrer, que será entre 30 a 45 quilómetros. A Maratona Virtual BTT Lazer ARCC, é organizada pela ARC Catraiense/BTT Lazer, com o apoio do Município de Oliveira do Hospital.