Festa das colheitas na Vila da Rua em Moimenta da Beira

A RUAlidades: Festa das Colheitas regressa à Vila da Rua, no concelho de Moimenta da Beira, distrito de Viseu, no próximo domingo, no largo da Igreja Matriz, anunciou hoje o executivo municipal liderado pelo socialista Paulo Figueiredo.

“A festa, que marca o final da apanha da maçã e da uva e o início da apanha da castanha, celebra também, sempre em ambiente festivo, o trabalho do campo, exaltando os produtos que a terra lhe dá todos os anos”, destacou.

A nota de imprensa indicou ainda que o dia contará com a “Missa das Colheitas, diversas atividades onde não vai faltar convívio e muita animação” a partir das 10:00 e ao longo de todo o domingo.