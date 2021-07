FERNANDO SALGUEIRO VENCE CATEGORIA “ EM CASA”

O piloto do Caramulo Racing Team, Fernando Salgueiro ao volante do seu Ford Escort, foi o brilhante vencedor da sua categoria na Rampa do caramulo, uma victória com um sabor muito especial.

Logo na warm up 1, Fernando Salgueiro até começou muito bem, sendo logo o segundo classificado, tendo feito toda a extensão da Rampa do Caramulo em 1.42..909 à média de 99,69 km/h, para logo de seguida ao fazer a 1ª subida oficial de treinos conseguir melhorar de forma substancial ao fazer 1.38.342 à média de 104,32 km/h, mantendo a 2ª posição em termos da categoria. Para a 2ª subida oficial de treinos o piloto do Caramulo Racing Team ainda a encontrar os melhores acertos para o Ford Escort, acaba por fazer um tempo de 1.40.019 à média de 102,58 km/h.

Chegados à 1ª subida oficial de prova, Fernando Salgueiro “ passa ao ataque”, e faz um excelente crono com 1.35.331 à média de 107,62 km/h, ascendendo à liderança em termos de categoria.

Logo no domingo de manhã, que surgiu com muito nevoeiro e chuva, Fernando Salgueiro está na partida da warm up 2, onde com o piso muito escorregadio em certas partes do percurso da rampa, acaba por não conseguir fazer melhor do que 2.06.470 à média de 81.12 km/h, obtendo a 2ª posição na categoria. Para a derradeira subida de treinos, Fernando Salgueiro ainda a debater-se com difíceis condições atmosféricas faz um crono de 1.58.873 à média de 86,31 km/h, para logo de seguida dar lugar às duas subidas oficiais de prova que estavam por disputar

Assim na 2ª subida de prova, o piloto do Caramulo Racing Team, acaba por fazer uma excelente tempo com 1.42.195 à média de 100,39 km/h, mantendo a 2ª posição na categoria. Para a derradeira subida oficial de prova, Fernando Salgueiro faz um tempo de 1.46.008 à média de 96,78 km/h, ascendo assim à 1ª posição no seio da sua categoria.

Depois de colocar o seu Ford Escort no parque fechado, falou-nos um pouco desta prova , dizendo “ de fácil não teve nada, como é óbvio, e já é o habitual. Foi sempre a fazer o melhor, no sábado depois de conseguir encontrar as afinações correctas deu para fazer aquele tempo. Gostava de o melhorar um pouco mais, mas a verdade é que as condições atmosféricas foram um adversário, pois em certas partes da rampa estava o piso muito escorregadio, e algum nevoeiro. Foi mais um desafio que conseguir superar o carro esteve bem, o objectivo para este fim de semana foi atingido, pois consegui recolher o maior numero de pontos com vista ao Campeonato , e agora há que começar a pensar na ultima prova deste ano a ter lugar em Setembro na 2ª passagem pela Rampa de Boticas”, conclui Fernando Salgueiro.

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PORTUGAL CLÁSSICOS DE MONTANHA

1º CARAMULO RACING TEAM – FERNANDO SALGUEIRO – FORD ESCORT

2º Flávio Sainhas – Ford Escort

3º Ricardo Loureiro – Ford Escort

4º Luiz Moutinho – Ford Escort

5º Carlos Fava – Volkswagen 1300

6º Fernando Francisco – Ford Escort