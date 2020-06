Feirinha da Terra reabre com Plano de Contingência

Reabrirá amanhã, sábado, 6 de junho, a Feirinha da Terra, ocupando o seu espaço de sempre no Mercado Municipal, em Moimenta da Beira. A reabertura, porém, está condicionada ao cumprimento de um conjunto de regras constantes do Plano de Contingência aprovado por Despacho do Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira.

O documento limita a lotação do recinto a 30/35 pessoas de cada vez, e desenha trajetos para a circulação de pessoas de modo a que evitar cruzamentos entre elas. Prevê ainda locais de entrada e saída e, entre outras medidas mais, o uso obrigatório de máscara por parte dos feirantes e comerciantes, e também dos clientes; o distanciamento físico adequado entre lugares de venda; as medidas de higiene, como a lavagem das mãos e de etiqueta respiratória.

A adoção deste conjunto de regras torna-se indispensável porque as feiras, por tradição, são espaços propensos à aglomeração de um elevado número de pessoas, pelo que, face à atual situação epidemiológica, são locais com especial vulnerabilidade.