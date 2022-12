Feirense consegue empate a um golo na receção ao Tondela

O Feirense empatou hoje 1-1 na receção ao Tondela, na 14.ª jornada da II Liga de futebol, resultado que permite aos caseiros atingir os 20 pontos no campeonato, mais um do que os tondelenses.

O encontro foi marcado por um maior domínio dos visitantes, que chegaram à liderança no marcador por Arcanjo (64), mas o conjunto de Santa Maria da Feira acabou por conseguir resgatar o empate através de Sidney Lima (80).

Ao segundo minuto da partida, numa entrada em campo acutilante dos visitantes, Khacef conquistou um pontapé livre em posição muito perigosa para a baliza de Arthur Augusto, mas, na conversão, Bebeto rematou contra a barreira.

Na primeira ocasião clara de golo do jogo, Khacef descobriu Arcanjo no corredor central e o jovem extremo rematou em jeito, com a parte interior do pé, fazendo a bola passar perto do poste direito dos caseiros, à passagem do 22.º minuto.

A defensiva do Feirense, que tem o melhor registo defensivo da II Liga (apenas nove golos sofridos antes da partida e 10 após) mostrava algumas dificuldades para parar o ímpeto atacante do conjunto comandado por Tozé Marreco e Tiago Almeida respondeu a um cruzamento de Khacef com um cabeceamento notável, que só foi parado pela barra da baliza dos visitados (32).

Se a primeira parte foi pobre em ocasiões de golo, apesar do ascendente dos visitantes no que toca a aproximações à baliza adversária, na segunda, a toada não foi diferente, com dificuldades de ambas as equipas em criar perigo.

Aos 64 minutos, após um cruzamento do lado esquerdo do Tondela, Rúben Fonseca cabeceou a bola para o meio da área do Feirense, encontrando Arcanjo, que também utilizou a cabeça para assinar o primeiro tento da partida e colocar os tondelenses em vantagem.

João Paulo conseguiu o primeiro lance de real perigo para a baliza visitante, ao desmarcar-se para aparecer sozinho no interior da área, mas o cabeceamento saiu fraco para as mãos do guarda-redes do Tondela, na sequência de um bom cruzamento de Fábio Espinho.

O recém-entrado Rafael Barbosa esteve próximo de marcar, aos 78 minutos, ao rematar de longa distância para uma defesa acrobática de Arthur Augusto, naquela que foi a principal oportunidade dos tondelenses para dilatarem a vantagem.

Sem que tivesse grandes oportunidades até então, o Feirense acabaria por chegar à igualdade numa situação de pontapé de canto, em que o cruzamento de Fábio Espinho foi correspondido com um cabeceamento do defesa central Sidney Lima, que bateu o guardião Babacar Niasse (80).

Com este resultado, o Tondela soma o 10.º empate no segundo escalão, mais do que qualquer outra equipa na competição e ascende de forma provisória ao 10.º lugar, ao passo que o Feirense ocupa a sétima posição, enquanto aguarda também pelos resultados dos adversários diretos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense – Tondela: 1-1

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Arcanjo, aos 64 minutos.

1-1, Sidney Lima, aos 80.

Equipas:

– Feirense: Arthur Augusto, Sidney Lima, João Pinto, Cláudio Silva (João Paulo, 59), Teles, Oche (João Tavares, 70), Washington (Fábio Espinho, 70), Tiago Dias, André Rodrigues (João Oliveira, 76), João Paredes (Jorge Teixeira, 76) e Jardel.

(Suplentes: Rogério, Igor, Fábio Espinho, Lucas Santos, João Paulo, João Tavares, João Oliveira e Jorge Teixeira).

Treinador: Rui Ferreira.

– Tondela: Babacar Niasse, Jota Gonçalves, Marcelo Alves, Manuel Hernando (Matías Lacava, 82), Tiago Almeida, Pedro Augusto, Ricardo Alves, Khacef, Arcanjo (Rafael Barbosa, 77), Rúben Fonseca (Daniel dos Anjos, 72) e Bebeto.

(Suplentes: Jaan Tear, Alcobia, Daniel dos Anjos, Rafael Barbosa, Dário Miranda, Matías Lacava e Simão Duarte).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Fonseca (69) e Jota Gonçalves (73).

Assistência: cerca de 1.500 espetadores.