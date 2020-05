Feira Quinzenal de Armamar decorreu sem problemas

A Feira Quinzenal voltou ontem a realizar-se em Armamar, depois de suspensa dois meses devido à pandemia do COVID-19.

A manhã de feira decorreu sem problemas. Feirantes e consumidores vinham preparados para o figurino que se impõe e que a Câmara Municipal, através do Serviço de Proteção Civil, definiu num plano de contingência próprio para a feira.

No recinto estiveram militares da GNR, técnicos dos serviços de fiscalização e da Proteção Civil da Autarquia, para dar orientações e ajudar no cumprimento do plano de contingência.

A Autarquia congratula-se e agradece o comportamento exemplar de todos, na certeza de que assim se pode ir retomando alguma da normalidade do dia a dia.