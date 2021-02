De 13 a 28 de fevereiro, de Seia, na serra da Estrela, diretamente para a mesa dos portugueses em https://dott.pt/pt/campaign/feira-do-queijo-serra-da-estrela-seia.

Se o Carnaval é tempo de folia, em Seia é sinónimo de Feira do Queijo. O certame, que se realiza por esta altura há 43 anos, e que devido à pandemia não pode ser operacionalizado nos moldes habituais, em 2021 ganha um novo formato, pela via digital.

Organizada pelo Município de Seia, o certame deste ano tem como parceiro o Dott, o maior shopping online de Portugal, e os CTT, responsáveis pelo processo de logística e distribuição.

A feira digital decorre pelo período de 15 dias, com início a 13 e término a 28 de fevereiro, com a autarquia a assegurar todas as despesas inerentes à operacionalização do evento, desde a comercialização na plataforma, ao acondicionamento dos produtos, e aos portes, que serão gratuitos para quem compra.

Portanto, uma oportunidade única para o país degustar os produtos típicos de Seia, como o são o afamado queijo de ovelha, o Queijo Serra da Estrela DOP, os enchidos serranos, o vinho sub-região da serra da Estrela, mas também o mel de urze, os licores, a broa e o Bolo Negro de Loriga.

Para os expositores, esta é uma forma de potenciar as suas vendas e de firmar a marca de Seia e da serra da Estrela.

Filipe Camelo, Presidente da Câmara Municipal de Seia, encara a iniciativa como uma oportunidade de continuar a afirmar um certame já consolidado no calendário da região, que paulatinamente tem crescido, em qualidade e no público. Apesar de reconhecer ser muito diferente do evento físico, em especial pela singularidade do programa de animação que habitualmente acompanha a feira (demonstrações ao vivo da feitura do queijo, enchido, confeção de pratos típicos, ordenha da ovelha e da própria animação promovida pelas associações locais), o autarca destaca que esta é a única ferramenta para apoiar as empresas e os clientes, nesta nova circunstância que vivemos, possibilitando aos produtores escoar os seus produtos, criando condições para que os consumidores os possam adquirir a partir de casa.

Assim, porque este ano não é possível vir à serra da Estrela, Seia vai ao encontro dos portugueses.

Os CTT são os responsáveis pelo processo de logística e distribuição dos produtos, em linha com a consciência que têm do papel crítico que desempenham na manutenção de cadeias de comunicação e logística vitais para a economia e a sociedade portuguesa, papel reforçado no atual contexto, apoiando também as empresas na presença nos canais digitais através das suas soluções e serviços.

O Dott é o maior shopping online de Portugal. Feito de portugueses para os portugueses, está, mais que nunca, empenhado em apoiar a digitalização das empresas portuguesas. Para tal, conta com uma equipa dedicada em ajudar as empresas a vender online o mais rapidamente possível e, em simultâneo, oferecer aos portugueses as marcas que mais gostam numa experiência de compra única, segura, cómoda e confiável.