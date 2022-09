Feira de São Mateus recebeu apresentação do Constálica Rallye Vouzela e Viseu

» A nona edição do Constálica Rallye Vouzela e Viseu foi oficialmente apresentado esta quarta-feira, no recinto da maior feira popular da Península Ibérica, a Feira de São Mateus, em Viseu.

» Autarcas de Vouzela e Viseu destacaram potencial de promoção da região através do rali, que será disputado a 17 e 18 de setembro.

Os responsáveis da Constálica, do Município de Vouzela, do Município de Viseu e da Viseu Marca realçaram a vontade de tornar o Constálica Rallye Vouzela e Viseu num evento de referência da região e não só. Depois de oito edições nos troços de Vouzela, a ambição da organização é reforçada para 2022, tornando-o um dos raros ralis portugueses disputados numa capital de distrito.

Promovido pela Promolafões, sob a organização desportiva do G.A.S., o evento será pontuável para os Campeonatos de Portugal de Clássicos e de GT de Ralis, Campeonato Promo, FPAK Junior Team, Desafio Kumho Portugal e Prova Extra. Na cerimónia na Feira de São Mateus estiveram presentes Fernando Ruas (presidente da C.M. de Viseu), Rui Ladeira (presidente da C.M. de Vouzela), Pedro Alves (presidente da Viseu Marca), Ni Amorim (presidente da FPAK), Pedro Machado (presidente do Turismo Centro de Portugal), Joaquim Neves (presidente do G.A.S.) e Hugo Lopes (piloto).

A organização começou por revelar as grandes novidades da prova para este ano, incluindo a aposta estratégica na promoção do território, e as medidas de responsabilidade ambiental (através do programa Race4Eco, criado pela Promolafões). O programa do rali inclui o regresso da popular Super Especial noturna de Vouzela, no sábado, antecedida por uma partida oficial das equipas no cenário da Sé Catedral de Viseu. No domingo, completa-se o percurso de nove classificativas de asfalto, que termina em plena Feira de São Mateus, que será o palco do pódio final.

Emoções fortes agendadas para o fim de semana de 17 e 18 de agosto, sob o lema “Mais do que um rali, uma paixão.”

Acompanhe todas as novidades na página oficial do Constálica Rallye Vouzela e Viseu no Facebook.