Feira da Terra no Largo da Fonte dos Amores em Cinfães

A Feira da Terra, que este ano assinala o oitavo aniversário, decorre no próximo domingo, no largo da Fonte dos Amores, anunciou hoje a Câmara Municipal de Cinfães, no norte do distrito de Viseu.

A partir das 14:00, esclarece a autarquia, liderada pelo socialista Armando Mourisco, é possível assistir ao espetáculo da Orquestra Tradicional de Nespereira, que vai proporcionar “um animado bailarico”.

“Além da música e boa disposição, tem à sua espera, os melhores produtos locais”, promete o documento, referindo também a presença de “peças de artesanato de produção local e diferentes artesãos”.

A doçaria de Cinfães também estará em destaque, através de “todo o tipo de doces produzidos com produtos da terra”, assim como produtos agrícolas e pecuários endógenos para “incentivar a agricultura local”.