Faculdade de Medicina Dentária da UCP Viseu vence 4ª edição do Prémio Rui Osório de Castro

No passado dia 8 de fevereiro, uma equipa de médicos e investigadores da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Católica Portuguesa -Viseu ganhou a 4ª edição do Prémio Rui Osório de Castro / Millennium BCP. O projeto, intitulado “Perceber para Prevenir a Mucosite Oral em Crianças com Doença Oncológica”, pretende estudar a saúde oral das crianças em tratamento antineoplásico e contribuir para a prevenção da Mucosite Oral, um efeito secundário muito frequente e debilitante destas terapias. O projeto é liderado por Patrícia Nunes Correia e conta com a colaboração de Raquel Silva e Carla Gonçalves, da Universidade Católica Portuguesa, Filipa Leite do IPO-Porto e Luísa Azevedo do IPATIMUP/i3S.

A Fundação Rui Osório de Castro tem como objetivo principal apoiar e proteger as crianças com cancro e seus familiares concentrando a sua atividade em duas grandes áreas: INFORMAR, esclarecendo os pais e as crianças sobre questões relacionadas com o cancro infantil e PROMOVER a INVESTIGAÇÃO contribuindo assim para o avanço da medicina nesta área.