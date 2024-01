Exposição sobre Aquilino Ribeiro no Auditório Municipal de Vila Nova de Paiva

A Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, anunciou que tem patente no foyer do Auditório Municipal Carlos Paredes, no centro da vila, uma exposição sobre uma das obras do escritor Aquilino Ribeiro.

Segundo uma nota de imprensa, a mostra surge no âmbito da comemoração dos 60 anos da morte de Aquilino Ribeiro e do programa de eventos que pretende homenagear o escritor e promover os territórios que fizeram parte da sua vida.

Assim, o livro “O Juiz de Barrelas”, de Aquilino Ribeiro, foi mote para o ilustrador José Eduardo S. Peixoto elaborar uma exposição de ilustração relativa à obra e que estará patente até ao final de janeiro de 2024.