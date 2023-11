Exposição retrospetiva sobre acolhimento artístico em Lafões

“Entre tempos e lugares: 10 Anos de Acolhimento Artístico em Lafões”, é a exposição temporária em exibição no Museu Municipal de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, a partir desta quinta-feira, anunciou hoje o município em comunicado.

A exposição retrata desde a “primavera do ano de 2011, quando os corpos docentes e discentes do Mestrado de Criação Artística Contemporânea da Universidade de Aveiro (MCAC/UA) rumaram pela primeira vez à zona rural de Lafões” e até 2021.

“Para, em coprodução com a associação Binaural Nodar, fomentarem um contexto de desenvolvimento artístico “site-specific” e de articulação com comunidades locais” o que acontecia durante quatro dias e ao longo de todos os anos desde então.

Segundo o documento, o conceito de acolhimento em contexto rural de alunos e alunas do mestrado foi sendo aprofundado, sendo promovidos sentidos de empatia com lugares rurais, práticas artísticas em comunhão com a paisagem e suas memórias e a descoberta do som como elemento crucial do real e como camada plástica passível de múltiplas articulações no contexto da arte contemporânea atual”.

A exposição retrata esse “percurso enriquecido com duas obras audiovisuais criadas pela Binaural Nodar com base em lendas e histórias do concelho de Oliveira de Frades: “Como representar as lendas de Oliveira de Frades?” e “Memória submersa (um ensaio audiovisual)”.