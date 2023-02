Exposição “Imagens do Parlamento Português” patente na biblioteca municipal de Mangualde

A exposição “Imagens do Parlamento Português” encontra-se patente ao público na biblioteca municipal de Mangualde, até 06 de março, com o objetivo de “deixar registo da história, da identidade e do traçado arquitetónico da casa da democracia”.

Segundo a Câmara de Mangualde, no distrito de Viseu, esta mostra “aborda a evolução política nacional desde a implantação do liberalismo, em 1820, até à atualidade, sendo em simultâneo uma mostra do edifício que acolhe a Assembleia da República – o Palácio de S. Bento”.

“Recua à sua fundação como mosteiro em 1598, apresenta a transformação em Palácio das Cortes em 1833 e, posteriormente, no edifício monumental e palaciano que hoje conhecemos. À história do Parlamento, a partir de 1976, é dedicada especial atenção com referência aos partidos políticos representados e ao funcionamento deste órgão de soberania”, acrescenta.