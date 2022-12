Exposição de presépios em vidro auditório municipal em Vila Nova de Paiva

O Auditório Municipal Carlos Paredes, em Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, acolhe até 2023 uma exposição de presépios em fusão de vidro da autoria de Sara Conde, uma artista natural da cidade da Guarda.

Segundo um comunicado de imprensa, “a fusão de vidro (‘fusing’) entrou na vida de Sara Conde em 2003, quando frequentou a primeira formação de técnicas em vidro ‘fusing’ e termoformado, complementado com a de pintura e grisalha e vitrofusão”.

“O fascínio e paixão pelo vidro sempre a acompanhou, tendo-se materializado e ganho expressão em 2022, quando teve o primeiro contacto com o vidro enquanto matéria plástica, ao frequentar uma formação em técnicas de vitral”, refere.

Sara Conde, de 45 anos, natural da Guarda, licenciou-se na área do ensino, na variante de Educação Visual e Tecnológica, no Instituto Piaget de Viseu, mas, esclarece a nota de imprensa, a sua vida “divide-se entre a educação e as artes”.