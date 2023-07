Exposição de pintura no museu municipal em Carregal do Sal

O Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, em Carregal do Sal, distrito de Viseu, acolhe nos meses de julho e agosto uma exposição de pintura de Carla Morais, anunciou hoje a Câmara Municipal local.

“Carla Morais é natural de Lisboa, cidade onde cresceu e licenciou-se na Escola Superior de Belas Artes, mas as suas raízes no concelho de Carregal do Sal influenciam grandemente a sua obra, com motivos da natureza”, descreve a autarquia.

No comunicado de imprensa, a Câmara refere ainda que “a sua obra vai muito para além da pintura e as suas mãos trabalham materiais que resultam em esculturas fantásticas”.

A título de exemplo, continua o documento, está uma pintura denominada “De pé, como as árvores”, que se encontra no jardim Maria Amélia Pina, espaço situado na zona envolvente da biblioteca municipal de Carregal do Sal.