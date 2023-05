Exposição de fotografia na Biblioteca Municipal de Santa Comba Dão

A Biblioteca Municipal Alves Mateus, no concelho de Santa Comba Dão, distrito de Viseu, tem patente uma exposição fotográfica, intitulada “Um ano nos arrozais do Baixo Mondego – Uma deambulação fotográfica”, de Nuno Furet.

Segundo um comunicado de imprensa da Câmara de Santa Comba Dão, a mostra, que pode ser visitada até final de junho, conta com a presença do autor no próximo dia 15, onde também apresentará a obra homónima que deu origem à exposição e que resulta do trabalho de um ano.

“De 4 de abril de 2020 a 5 de abril de 2021, Nuno Furet retratou o ciclo do tempo e da vida nestes magníficos campos do Baixo Mondego, nomeadamente, junto aos rios Mondego, Foja e Pranto, não se cingindo, apenas, ao ciclo do arroz, mas, também, à fauna que se acolhe a estas paisagens e ao património histórico que, desde há séculos, nelas se aninha”, descreve o comunicado.

As fotografias expostas “foram tiradas sem recorrer a qualquer artifício técnico, como filtros de lente ou outras manipulações, na altura ou a posteriori”, indica a mesma nota.

“A intenção foi mostrar o cenário como ele é, sem o retocar para além da atmosfera e luz solar do momento”, assumiu Nuno Furet que tem defendeu ser “uma característica e opção estética” do seu trabalho.