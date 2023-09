Exposição de artesanato no Museu do Imaginário Duriense

O Museu do Imaginário Duriense acolhe, a partir de hoje, uma exposição temporária do artesão e artista local António Oliveira, anunciou a Câmara Municipal de Tabuaço, no norte do distrito de Viseu.

“O autodidata tabuacense sempre nutriu grande paixão pela arte, destacando-se entre os vários trabalhos expostos a pintura e o artesanato. Ao longo dos últimos anos experimentou várias técnicas de pintura sobre tela, para além de também pintar murais, cerâmica, vidro, madeira, pedra e dedicar-se ao restauro”, esclareceu, em comunicado de imprensa.

Até 05 de novembro, é possível ver diversas peças, como casas em pedra de xisto, presépios em cortiça, relógios, castiçais ou crucifixos.

Segundo o município, António Oliveira, “para além da participação em diversas feiras de artesanato, medievais e encontros de artista, tem também no seu currículo inúmeras exposições individuais e coletivas”.