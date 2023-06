Exposição de artesanato na Casa da Cultura de Sátão

A Casa da Cultura de Sátão, no distrito de Viseu, recebe a exposição de artesanato “A(corda)r as pedras – o espírito do lugar”, de Daniela Cruz, até 31 de julho, anunciou a autarquia local.

“Muitas das suas recordações de infância e juventude estiveram ligadas às experiências na natureza e ao brincar com a terra, as plantas e as pedras”, revela Daniela Cruz, citada num comunicado da Câmara Municipal de Sátão.

A própria paisagem do concelho de Sátão, defende a artista, “é repleta de vales graníticos e xistosos e foi a trepar rochas, a fazer caminhadas, a sentir o amparo e energia das pedras que parte de si se desenvolveu e se tornou na pessoa que é” hoje.

“Esta é uma exposição em jeito de ode às pessoas desta terra que são as minhas sementes e ao alimento (não só nutricional) que me deram e são no percorrer da minha caminhada chamada viver”, realça.