Exposição Cristina Garcia Título : “ Quiet…”

Esta é uma exposição de trabalhos da artista, criados em contexto de lock down. Aliás, todo o processo criativo destas obras, teve um princípio pouco elaborado que foi, a exploração da nova realidade, das diferentes sensibilidades diárias e quotidianas, impostas por um confinamento, tanto físico como psicológico, uma nova forma de vida e de vivências.

Deste diferente e novo paradigma, a artista foi criando cada obra, a partir do que observava nesse dia e o que a impulsionava, o que a influenciava. Ora, sentimentos mais introspectivos e pessoais ( indoor ), ora sentidos mais sensíveis e apurados, na observação e percepção das diferentes dinâmicas, no espaço exterior, na rua ( outdoor)

Desta dualidade inside/outside, surgem as obras aqui expostas, umas sob a forma figurativa e de auto-retratos, outras de paisagens “despidas” de gente,

verdadeiramente depuradas.

BIOGRAFIA

Nasceu e viveu em Lisboa. Estudou Medicina Veterinária na U.T.A.D. Frequentou o

curso de Artes Plasticas no IPT ( APPI )

Vive há 16 anos em Tomar

Participou num workshop de desenho e pintura na Casa das Histórias de Paula Rego

em Cascais , dado pela ARCO

Regime tutorial a convite do Mestre e pintor Jaime Silva na Sociedade Nacional de

Belas Artes , no desenvolvimento de novo projecto artístico, desde Fevereiro de 2018

Representada na Galeria Rastro, Figueira da Foz

Participação no concurso de pintura, Centro Nacional de Cultura, 2003,Menção

honrosa

Participação no concurso de pintura, CNEMA, feira de Agricultura do Ribatejo, 2003

Exposição individual em Leituras da Praça, Tomar, 2007

Exposição individual na Galeria Municipal Manuel de Guimarães, Tomar 2014/2015

Exposição individual no Café Santa Cruz , Coimbra 2016

Exposição individual , integrada no projecto “ rota dos cafés históricos Portugueses”,

no Café Santa Cruz, Coimbra 2017

Exposição do Atelier Cristina Garcia , Casa Vieira Guimarães, Tomar

Setembro/Outubro 2017

Exposição colectiva Arte de Bolso 2016, Galeria Sete, Coimbra

Exposição colectiva Arte de bolso 2017, Galeria Sete, Coimbra

Regime tutorial com pintor Jaime Silva, na Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa,

desde Fevereiro de 2018, no âmbito do desenvolvimento de um novo projecto artístico

Exposição colectiva em Aljustrel, 2018

Exposição colectiva no evento anual Arte na Leira, organizado pela Fundação Mário

Rocha , Serra d'Arga – Caminha, 2018

Exposição do regime tutorial, integrada na exposição final de ano da Sociedade

Nacional de Belas Artes 2018, Lisboa. Setembro de 2018

Exposição colectiva Arte de Bolso 2018, Galeria Sete, Coimbra.

Seleccionada para os finalistas ao VIII concurso de pintura Ramon Portillo, em

Granada-Motril, 2019

Seleccionada para os finalistas concurso pintura pequenos formatos da Moita, 2019.

Exposição colectiva em Aljustrel, 2019

Seleccionada para a XXI Bienal de Artes Plásticas da Festa do Avante, 2019

Exposição na SNBA, Regime Tutorial, 2019

Exposição colectiva Arte de Bolso 2019, Galeria Sete, Coimbra

Exposição colectiva Aljustrel, 2020. Catálogo

Exposição Regime tutorial, Sociedade Nacional de Belas Artes,Lisboa, 2020

Exposição “Salão dos Sócios 2020”, integrado em “Lisboa, capital verde", Sociedade

Nacional de Belas Artes, 2020. Catálogo

Exposição “Arte de Bolso “, Galeria Sete, Coimbra,2020

Menção Honrosa e Exposição “ X Bienal de Pintura de Pequenos Formatos", Moita,

Alhos Vedros 2021, Catálogo

Seleccionada para XXII Bienal da Festa do Avante,2021