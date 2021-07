“Experiente Gamarra (ex-Lamelas) é o segundo reforço para a nova época”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o médio

Gamarra, de 41 anos, para a representar o clube na próxima temporada.

Gamarra é um experiente jogador do panorama distrital e nacional depois de já

ter representado Social de Lamas, Penalva do Castelo, Académico, Castro

Daire, Silgueiros e Lamelas, clube que representou durante as duas últimas

temporadas.

Está assim assegurada a segunda contratação no plantel que estará às

ordens de João Paulo Correia. Estão também confirmadas seis renovações,

Calico, Helder Rodrigues, Leal, Luis Almeida, Kiku e Salú. André Maló é outra

das contratações já confirmadas.

A direção do Lusitano aproveita para desejar os maiores e melhores

sucessos desportivos para a época que se avizinha.