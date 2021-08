Europe Direct Viseu Dão Lafões promove exposição sobre “Pilar Europeu dos Direitos Sociais”

Hoje, dia 30 de agosto, a Biblioteca Municipal de Nelas acolheu a inauguração da Exposição Pilar Europeu dos Direitos Sociais, esta mostra, promovida pelo Europe Direct Viseu Dão Lafões, tem como objetivo reforçar os laços de proximidade entre os cidadãos e a União Europeia (UE).

Fruto de uma iniciativa da Representação da Comissão Europeia em Portugal, esta exibição visa dar a conhecer, de forma imersiva, os 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que constituem o quadro de orientação para a construção de uma Europa social forte, justa, inclusiva e plena de oportunidades. Estes princípios estão estruturados em torno de três grandes prioridades: igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho; condições de trabalho justas; proteção e inclusão social.

Constituída por 24 painéis, esta exposição vai realizar uma itinerância por algumas das bibliotecas que compõem a Rede Intermunicipal de Bibliotecas Viseu Dão Lafões (RIBVDL), marcando presença nos seguintes concelhos: Nelas (30 de agosto a 3 de setembro); Santa Comba Dão (6 de setembro a 11 de setembro); Mangualde (13 de setembro a 18 de setembro); Penalva do Castelo (20 de Setembro a 25 de setembro); Sátão (27 de setembro a 01 de outubro); Castro Daire (4 de outubro a 9 de outubro); São Pedro do Sul (11 de outubro a 16 de outubro); Vouzela (18 de outubro a 23 de outubro). Visitando, ainda, o Centro Europe Direct Viseu Dão Lafões (25 de outubro a 30 de outubro), na Casa do Adro.

Segundo o Gestor do Europe Direct Viseu Dão Lafões, José Carlos Almeida, “Ao promover esta exposição, o Europe Direct Viseu Dão Lafões procura contribuir, a nível local, não só, para estimular o debate público, mas também, para informar e consciencializar os cidadãos relativamente às mais recentes políticas de âmbito europeu em torno dos direitos sociais”.

De acordo com o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho,“Em 2017, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão aprovaram o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, um marco na história social da Europa. A CIM, através da RIBVDL, não podia de deixar de se associar a esta iniciativa do Europe Direct Viseu Dão Lafões que procura alargar o conhecimento local sobre a União Europeia e divulgar as suas políticas. Esta iniciativa enquadra-se, ainda, no trabalho que a CIM tem desenvolvido, ao longo dos anos, no domínio da coesão social”, concluiu o Secretário Executivo

Para o Presidente da Câmara Municipal de Nelas, José Borges da Silva,”Questões sociais como a igualdade de género e a igualdade oportunidades, a inclusão e a proteção social, assumem, cada vez mais, um papel de destaque nos territórios e, por consequência, na agenda autárquica. Esta iniciativa é louvável, na medida em que concede, às populações, a oportunidade de conhecer os direitos europeus relativos ao seu bem-estar, à sua qualidade de vida e ao desenvolvimento económico e social, contribuindo, assim, para a sua efetivação”.

Para uma melhor compreensão deste tema, sugerimos a visita à Exposição Virtual Pilar Social Europeu em: https:// pilarsocialeuropeu.pt