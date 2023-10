Estreias e atualidade marcam festival internacional de teatro em Tondela

Uma estreia da companhia Teatro da Terra e a primeira atuação em Portugal da israelita Michal Svironi marcam a 29.ª edição do Festival Internacional de Teatro (Finta), anunciou hoje a Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT).

“A companhia Teatro da Terra, neste momento sediada no Seixal, vai fazer aqui a estreia do seu espetáculo ‘Romeu e Julieta’, de William Shakespeare, encenado por Maria João Luís”, destacou a coordenadora da programação desta edição do Finta.

Sandra Santos realçou que é um espetáculo que “procura dar uma visão contemporânea da obra, mantendo o lirismo da escrita shakespeariana” com uma abordagem a questões sociais e políticas.

Na apresentação da programação da 29.ª edição do Finta, que acontece entre 15 e 18 de novembro, na ACERT, Sandra Santos destacou ainda que esta estreia nacional acontece logo no primeiro dia.

“O espetáculo é composto por um elenco numeroso. Em cena estarão 12 atores e muitos deles são conhecidos do público por participações em televisão e cinema português”, realçou.

Também em estreia nacional, “porque já começa a dar que falar na Europa, mas é a primeira vez que se apresenta em Portugal”, Michal Svironi, uma “artista emergente” de Israel que levará a palco “Carte Blanche”.

“Ela procurou sempre, nas suas criações, procurar linguagens estéticas diferentes e neste espetáculo, a artista criou um novo conceito teatral que denominou ‘paintheatre’, ou seja, a ligação da pintura com o teatro”, anunciou.

Neste sentido, em palco, Michal Svironi “vai criando diferentes pinturas que ajudam a contar uma história sobre os laços familiares, levando à reflexão sobre o que os antepassados deixaram e o que será deixado” à descendência.

Durante o Finta, a artista israelita “dará uma formação sobre ‘clown’ contemporâneo onde trabalhará a importância do presente e da presença do ator” e a “partilha autêntica do ator para com o público”.

Também em destaque por parte da ACERT está um espetáculo dedicado às famílias, o “Sopa de Piedras”, da companhia Engruna Teatre, da Catalunha, Espanha, que parte do “famoso conto tradicional da sopa da pedra para contar a história de Alma”.

“Uma menina refugiada, representada por uma marioneta, num espetáculo emocionante sobre a capacidade de acolher o outro, uma temática muito atual e pertinente, sobre a chegada de estrangeiros, a falta de empatia e a importância da cooperação”, sublinhou Sandra Santos.

“São quatro dias de festival, com oito companhias vindas de cinco países diferentes como Portugal, Espanha, Alemanha, Israel e Brasil, num total de sete espetáculos para o público em geral, mais quatro para público escolar”, contabilizou.

A juntar a estes, e “pela primeira vez durante o Finta, haverá quatro espetáculos em quatro instituições diferentes de centros de dia do concelho de Tondela, para um total de 15 espetáculos em quatro dias, mais quatro animações de curta duração”.

As linhas orientadoras do festival mantêm-se, assegurou Sandra Santos, com a inclusão no programa de uma “oferta diversificada de criadores já conhecidos do público, mas também dar a conhecer novos criadores e projetos artísticos”.

Da programação faz ainda parte o espetáculo “Passagem secreta”, do português Fernando Mota, “Vida”, da companhia espanhola Javier Aranda, e “Caio do Céu”, da brasileira Companhia de Solos.

Também “As filas bravas e o mito de Cassandra”, de Chévere, faz parte da programação, que leva a palco “três mulheres idosas da Galiza [Espanha] que abordam as mudanças climáticas com humor, através do conhecimento rural e da música tradicional galega”.

A companhia Tosta Mista e o Malabarista farão quatro apresentações nos centros de dia de Tondela e, à noite, na ACERT, “fará em forma de aperitivo teatral umas performances de curta duração com improviso e humor”.

Com inauguração marcada para o primeiro dia do Finta, na Galeria da ACERT, está a exposição “A vida das ideias ou arquivo da sobrevivência” de José Manuel Castanheira, que assinala 50 anos de carreira.