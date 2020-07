Este fim de semana, Museu do Linho de Várzea de Calde promove “Rota do Milho”

O Museu do Linho de Várzea de Calde, em parceria com a Junta de Freguesia, a Associação Cultural e Recreativa e a comunidade local, promovem este fim de semana, dias 11 e 12 de julho, a iniciativa “Rota do Milho”.

Domingo, dia 12, pelas 15 horas, participa desta ação o Vereador da Cultura e Património, Jorge Sobrado. O percurso terá início no Museu Municipal.

A par da arte milenar do linho, desta vez, o Museu Municipal desafia as famílias à descoberta de outras tradições que permanecem vivas na pequena aldeia de Calde, ao promover a “Rota do Milho”. A experiência inclui a passagem por vários locais ligados ao património e à cultura popular, como é o caso do campo de milho, em Linhar da Fonte, as eiras, em Nossa Senhora de Lurdes, o Moinho da “Borralheira de Cima” ou o Largo de São Francisco, possibilitando o contacto in loco com algumas tarefas deste ciclo, como o malhar, estender e moer do milho, terminando com o fabrico e cozedura das famosas bolas à moda antiga.