Estão abertas as inscrições para as Escolas de Verão do Politécnico de Viseu

A FCT aprovou financiamento para a realização de três Escolas de Verão propostas pelos Centros de Investigação do Politécnico de Viseu, a decorrer em formato presencial, durante um mês. Os estudantes podem candidatar-se à frequência destes cursos até 13 de agosto.

Sessões de capacitação para a transição para sistemas alimentares sustentáveis, o desenvolvimento de soluções de realidade aumentada em ambiente industrial e a participação em projetos que envolvem a utilização da metodologia de histórias de vida como ferramenta promotora da saúde e igualdade de género são as temáticas propostas pelas Escolas de Verão do Politécnico de Viseu que obtiveram financiamento pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), no âmbito do programa “Verão com Ciência 2021”. Os estudantes interessados podem obter mais informações sobre os cursos e respetivas condições de acesso (nomeadamente acesso a bolsas de investigação), através da consulta do edital disponível aqui.

Desde o ano passado, a FCT atribui um apoio especial para atividades de investigação científica e tecnológica em unidades de I&D com vista à valorização da capacidade científica e tecnológica e a sua relação com o ensino superior e a sociedade. Este apoio tem o objetivo de estimular a iniciação à atividade científica contribuindo assim para a promoção da cultura científica e tecnológica e para a difusão e divulgação do conhecimento científico e técnico junto dos estudantes de ensino superior.

Na edição de 2020 das Escolas de Verão, o Politécnico de Viseu teve aprovadas oito escolas, que funcionaram durante três meses, envolvendo um total de 50 docentes e 120 estudantes). Este ano, o número de Escolas é necessariamente reduzido, já que a FCT determinou apoiar exclusivamente projetos dinamizados por unidades de I&D das Instituições de Ensino Superior com classificação de Bom, Muito Bom ou Excelente e limitadas à apresentação de uma única candidatura por unidade de I&D.

TRÊS ESCOLAS / TRÊS CENTROS DE INVESTIGAÇÃO

O CERNAS – Centro de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade, o Centro de Estudos em Inovação e Educação (CIDEI) e o Centro de Investigação em Serviços Digitais (CISeD) são as unidades I&D do Politécnico de Viseu que vão dinamizar os cursos “Agroecologia e sistemas alimentares sustentáveis”, “Industrial Augmented Reality (IAR)” e “Metodologia de histórias de vida como ferramenta promotora da saúde e igualdade de género”, respetivamente.