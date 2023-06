“Esta é a minha praia” é mote para campanha de verão da CIM Viseu Dão Lafões

“Esta é a minha praia” é mote para uma campanha de atração turística para a região da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões que registou um aumento de 14% de dormidas neste ano.

“Este ano, e até ao momento, já registámos no nosso território um aumento de dormidas de 14%”, disse hoje o secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho.

O responsável adiantou que há “bons indicadores para que o verão seja o melhor de sempre da região, em termos de dormidas no território” dos 14 concelhos da CIM Viseu Dão Lafões.

Na apresentação da campanha da região para este verão, hoje, nas Termas de São Pedro do Sul (distrito de Viseu), Nuno Martinho recordou que, em 2022, os 14 municípios da CIM Viseu Dão Lafões, tinha registado “um crescimento de 34%”.

“Mais importante é que em 2022 a região atingiu um número de pré-pandemia, do ano de 2019”, destacou, dando a conhecer que, em 2021, ainda a decorrer a pandemia de covid-19, a região teve 352.456 dormidas e, no ano seguinte, 536.490.

“Esta é a minha praia” dá mote à campanha deste ano que vai começar a ser difundida a nível nacional, depois de, em 2021, a CIM ter apostado no ‘slogan’ “O verão é aqui” e, em 2022, “Um verão sem comparação” é na região de Viseu Dão Lafões.

Nuno Martinho realçou ainda, dirigindo-se aos participantes na sessão, designadamente autarcas dos 14 municípios que integram a CIM, durante a qual não faltaram referências à natureza, gastronomia, monumentos e “identidade de cada concelho” da região.

“Não tenho dúvida que nós vivemos melhor, quanto melhor viverem os nossos vizinhos e todos ganhamos com esta complementaridade da ação entre os municípios, ao divulgar os eventos de qualidade deste vasto território”, defendeu o presidente da Comunidade.

Fernando Ruas acrescentou que “um evento pode determinar que uma pessoa fique mais dias e acabe por visitar os concelhos vizinhos” e, nesse sentido, elogiou a iniciativa da campanha conjunta, que vai no terceiro ano.

Presente na apresentação da campanha, no balneário romano das Termas de São Pedro do Sul, esteve também o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, que defendeu o “novo luxo” que os turistas procuram.

“As pessoas apostam no luxo, mas um novo luxo, já não é aquele hotel seis estrelas ou, em alguns casos, a caminhar para as sete estrelas. O novo luxo, aquilo que todos ambicionam, é espaço, tempo e segurança”, sustentou.

Pedro Machado acrescentou que “já não é o massificado e o dos grandes ‘resorts’, é o luxo da autenticidade e da singularidade” e é nisso que Viseu Dão Lafões “está a apostar”.

A CIM Viseu Dão Lafões integra os municípios de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.