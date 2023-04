Espetáculo poético-musical “Mulheres de Abril” na biblioteca de Mangualde

No âmbito das celebrações do 25 de Abril, a Câmara de Mangualde promove o espetáculo poético-musical “Mulheres de Abril”, produzido pela Associação Trovas e Madrigais, anunciou hoje esta autarquia do distrito de Viseu.

“O espetáculo “Mulheres de Abril” foi criado para celebrar uma data ímpar da história de Portugal: o 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos”, esclarece um comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Mangualde.

A iniciativa, refere, “visa enquadrar e dar relevo ao papel da mulher na luta pela liberdade dado que, no espaço mediático a que esta data se refere, a sua presença e participação acaba por raramente ser mencionada, muitas vezes esquecida”.

Segundo a nota de imprensa, o espetáculo acontece em 28 de abril, pelas 21:30, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e, apesar de a entrada ser livre, a reserva de bilhetes é obrigatória.