Espetáculo musical dedicado a Bach assinala fundação do Mosteiro das Chagas em Lamego

Um espetáculo musical inteiramente dedicado ao compositor alemão Johann Sebastian Bach é a proposta cultural da Misericórdia de Lamego para celebrar, no sábado à noite, a fundação do Mosteiro das Chagas.

A Misericórdia de Lamego avançou que “algumas das mais belas obras deste talentoso autor da era barroca serão interpretadas por Inês Correia (flauta transversal) e Tiago Ferreira (órgão)”, e que o concerto também conta com a participação do Coro da Santa Casa da Misericórdia, dirigido por Joel Valente.

A construção do Mosteiro das Chagas foi concluída em cerca de 1599 e a campanha decorativa executada nos dois séculos seguintes.

Segundo a Misericórdia, “do espaço conventual resta atualmente a igreja, uma vez que as dependências foram cedidas em 1910 à edilidade local, que ao longo do século XX as aproveitou para o funcionamento de escolas”.