Espanhóis da Real Sociedad cedem extremo senegalês Thior à Académica

O extremo senegalês Zourdine Thior vai ser reforço da Académica, que milita na II Liga de futebol, anunciou ontem a Real Sociedad, clube espanhol que detinha os direitos do jogador.

Em comunicado oficial publicado na sua página na Internet, o clube do País Basco refere que chegou a acordo com o emblema de Coimbra para a cedência em definitivo do atleta, de 23 anos, ficando com uma percentagem de futuros direitos de transferência.

Na época passada, o jogador realizou 15 jogos pela equipa B da Real Sociedad, clube no qual ingressou em 2018.

Zourdine Thior torna-se assim no 10.º reforço para a próxima época da ‘briosa’, que começou os trabalhos de preparação sob o comando técnico de Rui Borges, ex-treinador do Académico de Viseu.