Escolas de Tondela com falta de psicólogos, terapeutas da fala e técnicos de informática

A falta de psicólogos, terapeutas da fala e técnicos de informática nas escolas foi um problema diagnosticado no âmbito da criação do Plano Estratégico Educativo Municipal de Tondela, que está em fase de conclusão, avançou hoje a autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Tondela referiu que “o Plano Estratégico Educativo Municipal de Tondela está a ser ultimado, devendo ser apresentado à comunidade e aos parceiros do município já no próximo mês de setembro”.

Melhorar a educação global para um futuro melhor, promover um novo modelo de gestão educativa municipal, valorizar o território, a cultura e a inovação, e construir uma comunidade educativa forte e participativa são os quatro eixos estratégicos deste novo documento.

Com o objetivo de fazer um diagnóstico ao setor da educação no concelho, foram envolvidos professores, alunos, representantes da comunidade, presidentes de juntas de freguesia e responsáveis educativos.

“Destes grupos de trabalho saíram como desafios da educação em Tondela, entre outros, uma melhoria do sucesso educativo e um aprofundar do trabalho colaborativo entre instituições”, referiu a autarquia, acrescentando que foi identificada “a falta de técnicos para apoiar as escolas e os alunos”, e também “a pouca participação dos pais”.

O trabalho realizado permitiu também concluir que quase 24% dos professores do 2.º e 3.º ciclos estarão de saída das respetivas escolas daqui a cinco anos por passarem ao regime de aposentação, uma percentagem que, no ensino pré-escolar, se cifra nos 21% e, no secundário e no profissional, nos 20%.

“Nos grupos de trabalho constatou-se que, apesar da necessidade de melhorias a implementar, de uma forma geral os estudantes de Tondela gostam e são felizes na escola. Além disso, os alunos estão envolvidos na vida cultural, são socialmente ativos, tranquilos e conscientes do mundo em que vivem, sendo ainda respeitadores de quem está ao seu lado”, acrescentou.

A rede escolar de Tondela tem 37 estabelecimentos de ensino públicos que, no último ano letivo, tinham 2.700 alunos (14% dos quais não residentes no município e 8% de nacionalidade estrangeira).