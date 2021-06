Escola Profissional Jean Piaget de Viseu abre pré-inscrições para dois cursos

A Escola Profissional Jean Piaget de Viseu (EPJP) acaba de abrir pré-inscrições para dois cursos profissionais gratuitos para o ano letivo de 2021/2022: técnico de proteção civil e técnico de controlo de qualidade alimentar.

Trata-se de duas áreas em que a procura de profissionais especializados tem vindo a aumentar ano após ano. Atenta às necessidades de formação na região, o polo de Viseu da EPJP procura assim adaptar a sua oferta formativa de forma a corresponder tanto às aspirações dos jovens estudantes como à procura do mercado de trabalho.

No caso dos técnicos de proteção civil, o curso permite preparar os futuros profissionais que atuarão na prevenção de riscos coletivos em situação de acidente grave ou catástrofe, bem como nas atividades de proteção, socorro e assistência às pessoas e bens em perigo.

Os técnicos de controlo de qualidade alimentar, por seu turno, são profissionais que realizam análises e ensaios físico-químicos e microbiológicos em produtos alimentares, de acordo com as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental.

Os cursos profissionais são cursos de nível secundário, com uma forte ligação ao mundo do trabalho. Com a duração de três anos, destinam-se a alunos com o 9º ano de escolaridade ou frequência do ensino secundário (sem conclusão) e idade inferior a 20 anos. Além de o ensino ser gratuito, os alunos dispõem de apoios de alimentação, alojamento e transporte, entre outros.

“O ensino profissional é hoje uma das melhores formas de qualificação dos nossos jovens estudantes num futuro cada vez mais rodeado de incertezas. Falamos de cursos que poderão revelar grandes taxas de sucesso, seja ao nível da própria conclusão do curso, com taxas de abandono escolar mais baixas, da empregabilidade ou até da satisfação dos empregadores”, afirma Marie Françoise Cruz, responsável pedagógica do polo de Viseu da EPJP.

Entre as vantagens deste cursos está o facto de prepararem os jovens estudantes para uma profissão, em articulação com o setor empresarial local, permitindo simultaneamente o prosseguimento dos estudos para o ensino superior, sendo constituídos por uma forte vertente prática. Os cursos conferem uma dupla certificação: diploma do ensino secundário (equivalência ao 12º ano de escolaridade) e uma certificação profissional de nível 4 (de acordo com o Quadro Nacional de Qualificações).

No final deste ciclo, caso os alunos queiram prosseguir estudos superiores na região de Viseu várias escolhas serão possíveis.