Escola de teatro de Sátão apresenta espetáculo sobre “magia de Natal”

A Escola Municipal de Teatro de Sátão, no Município de Sátão, distrito de Viseu, anunciou hoje, em comunicado de imprensa, que apresenta esta sexta-feira, pelas 21:30, no cineteatro no centro da vila um espetáculo sobre a magia de Natal.

“De entrada livre, o espetáculo promete povoar com a magia natalícia o público presente, com uma história que incide sobre um velho forreta, avarento que é visitado pelos espíritos de Natal e tem oportunidade de mudar de vida”, descreveu.

O Município de Sátão, continuou no documento, “convida toda a população para mais um momento cultural, proporcionado pelos alunos e alunas da escola que tem vindo a dar cartas no mundo da representação satense”.