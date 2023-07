Escavações arqueológicas juntam jovens de vários países em Parada de Gonta

Doze jovens voluntários de vários países do mundo estão a participar em escavações arqueológicas no Castro de Três Rios, na freguesia de Parada de Gonta, concelho de Tondela, no âmbito de um campo de trabalho internacional.

“Estão a participar jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, provenientes de Taiwan, México, Itália, Espanha, França, Brasil” e também de Portugal, explica a Câmara de Tondela, acrescentando que o grupo é orientado por três monitores da Universidade de Coimbra.

A iniciativa é promovida pela Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Parada de Gonta, em colaboração com a Junta de Freguesia, e tem o apoio da Câmara de Tondela e do Instituto Português do Desporto e Juventude.

O campo de trabalho internacional arrancou na segunda-feira e decorrerá até ao próximo dia 21.

“No espaço, que foi alvo de sucessivas escavações e investigações, foram encontrados vestígios de cerâmica, estruturas habitacionais e sepulturas. Os arqueólogos acreditam que o castro foi ocupado entre a Idade do Bronze Final e a Idade Média”, acrescenta a autarquia.