Equipa Feminina do Lusitano Futebol Clube entra em campo contra a violência sobre as mulheres

Em parceria com o Movimento Democrático de Mulheres – Núcleo de Viseu, no próximo sábado dia 30, a Equipa Feminina do Lusitano Futebol Clube, de Vildemoinhos, associa-se à evocação do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Esta ação integra um conjunto de iniciativas promovidas pelo MDM no nosso concelho e visa levar ao meio desportivo uma luta que é de todos e de todos os dias. Num mundo ainda tão marcado pelas desigualdades entre mulheres e homens, nomeadamente no acesso à prática desportiva, a exigência de medidas que concretizem os direitos das mulheres impõe-se. Se procurarmos nas redes sociais o Jogo das Raparigas, projeto da Associação Mulheres e Desporto, ficamos a conhecer os milhares de atletas envolvidas em modalidades desportivas muito diversas como a canoagem, o voleibol, o atletismo, o futsal, o andebol, a natação, ou o surf. Milhares de atletas que, apesar dos resultados alcançados, não abrem telejornais, não ocupam o espaço de comentário desportivo merecido, não têm a visibilidade mediática correspondente às vitórias consagradas.

Sábado, a partir das 14:30, no Parque Desportivo Stª Eufémia em Ranhados, contamos com a sua presença para dar força às equipas em competição e dizer não a todas as formas de violência exercidas sobre as mulheres.

Que o exemplo destas atletas se alargue e seja replicado em todas as modalidades, nos locais de trabalho, dentro e fora de portas, a toda a sociedade.

MDM – Núcleo de Viseu