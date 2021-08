Empresário Vasco Ferreira é o candidato da CDU à Câmara de Tarouca

O empresário agrícola Vasco Ferreira é o candidato da CDU à Câmara de Tarouca nas eleições autárquicas, para dar uma política de desenvolvimento ao concelho do distrito de Viseu.

“Aceitei o desafio por um imperativo da nossa democracia e do Poder Local, e com o objetivo primeiro de fazer uma política de desenvolvimento do concelho”, disse hoje Vasco Ferreira à agência Lusa.

O candidato, de 43 anos, militante do Partido Comunista que com o Partido Ecologista “Os Verdes” forma a Coligação Democrática Unitária (CDU), afirmou que o concelho regista “um despovoamento muito grande”.

Sustentando que “há forma de combater a situação”, o cabeça de lista apontou “uma dinamização precisa e objetiva do ponto de vista turístico do rio Varosa”, proposta que remonta ao pós-25 de Abril.

“Há muitos e muitos anos que defendemos, por exemplo, a construção de passadiços ao longo deste curso de água”, referiu, considerando que o despovoamento também se pode combater com a reflorestação.

Segundo Vasco Ferreira, o concelho “tem uma mancha não florestal muito grande”, notando que a floresta “traz a criação de postos de trabalho” e “há mais-valias económicas” que dela se podem tirar.

O candidato destacou ainda a atividade agrícola, notando que Tarouca “tem perdido, ano após ano, área agrícola”.

“A pequena atividade agrícola empresarial ou familiar e de subsistência estão a desaparecer”, alertou, explicando que, “tendo em conta que existe, neste momento, uma grande procura pelos produtos agrícolas biológicos, é uma área onde se deve investir e fomentar junto das populações”.

De acordo com os resultados preliminares dos Censos 2021, o concelho de Tarouca tem 7.374 habitantes, quando em 2011 tinha 8.048.

O cabeça de lista da CDU adiantou que em Tarouca “existe uma estagnação que não é exclusiva do concelho, mas de todos os concelhos do Interior, fruto de uma política desastrosa dos governos centrais, quer do PS, quer do PSD, que pura e simplesmente se esqueceram e esquecem do Interior”.

“Fruto disso, há uma estagnação por completo das pequenas vilas e cidades do Interior, com prejuízos objetivos para a população e para o seu pequeno tecido empresarial e comercial”, sublinhou, considerando ser “de todo impossível o Poder Local sozinho conseguir alterar isto”.

Vasco Ferreira, que integrou no passado listas aos órgãos autárquicos deste concelho e no de Lamego, acrescentou que uma vitória para a CDU é “apresentar as suas ideias”.

“Somos o partido do Poder Local, da democracia. Quanto ao resto, o povo saberá exercer e aceitaremos o resultado”, declarou.

Reconhecendo existir “algum preconceito, sem qualquer fundamento, em votar CDU”, o candidato concretizou: “As pessoas concordam com as nossas ideias, com o nosso pensamento, mas na hora do voto não se reflete”.

O Município de Tarouca é liderado pelo PSD, que tem três de cinco mandatos. Os dois restantes são do PS.

São também candidatos o atual presidente da Câmara, Valdemar Pereira (PSD), e José Amaro, que encabeça um movimento independente que conta com o apoio do PS.