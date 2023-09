Empresa da Maia desenvolve sistema de recuperação de energia para Stellantis Mangualde

A empresa da Maia ENERGEST – Engenharia e Sistemas de Energia desenvolveu um sistema de recuperação de energia para o Centro de Produção da Stellantis Mangualde, no distrito de Viseu, para reduzir os consumos de gás natural, adiantou a empresa.

A ENERGEST construiu e instalou naquela unidade de produção automóvel um sistema de recuperação de energia dos gases efluentes da estufa de lacas, no setor de pintura, explicou, em comunicado.

“Este sistema vai permitir reduzir os consumos de gás natural necessário ao aquecimento de água para o desengorduramento das carroçarias, um projeto inovador no universo das fábricas do grupo Stellantis que entrou já em funcionamento no passado mês de maio”, referiu.

Com o objetivo de recuperar energia na chaminé de exaustão da estufa de lacas e a sua transferência para o circuito de aquecimento de tinas, este sistema vai recolher os gases libertados pela estufa de lacas, que passam pelo incinerador, e aproveitar os mesmos para produzir água quente que, posteriormente, é entregue ao circuito existente.

Desta forma, produz-se água quente para o desengorduramento necessário, substituindo parcialmente a utilização de gás natural.

Já em 2015, a ENERGEST desenvolveu um outro sistema de recuperação de energia, mas para a estufa de cataforese – técnica de pintura desta indústria automóvel, “reforçando o compromisso do Centro de Produção de Mangualde para com o ambiente e para com a redução das emissões”, concluiu.