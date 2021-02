Duas extensões de saúde reabrem no concelho de Tondela

As extensões de saúde do Caramulo e da Lajeosa do Dão, no concelho de Tondela, que tinham encerrado nas últimas semanas, vão reabrir, depois de resolvido o problema da falta de recursos humanos, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado, o município refere que, apesar de esta não ser uma responsabilidade sua, “vai promover a colocação dos recursos humanos que foram entendidos como prioritários” para garantir a reabertura destas duas extensões de saúde.

“De forma transitória, e visando a reabertura imediata das extensões de saúde do Caramulo e da Lajeosa do Dão, estão reunidas condições para o reinício breve de atividade”, sublinha.

A solução encontrada surgiu na sequência de reuniões que envolveram a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Dão Lafões, os coordenadores das unidades de saúde do concelho e o município, que, “num espírito de preocupação comum, procuraram satisfazer as condições necessárias aos cuidados de saúde da rede primária”, acrescenta.

Segundo a autarquia, até ao final desta semana, “a extensão da Lajeosa do Dão, com a colocação de um assistente operacional, reúne as condições necessárias à reabertura”.

Já a extensão do Caramulo irá reabrir depois da “colocação de um assistente operacional e de um assistente técnico”, acrescenta.

A autarquia avança que, no que respeita à extensão de São João do Monte, que está encerrada há vários anos, “será efetuada uma visita com a equipa técnica da ARSC e do ACES”.

O objetivo é verificar as “condições necessárias para o cumprimento das normas da Direção-Geral da Saúde em vigor, inerentes à proteção e segurança de todos os profissionais e utentes, no quadro da pandemia vivida”.

“Após esta avaliação e eventual intervenção de adaptação, serão definidos os moldes de resposta aos utentes desta unidade”, refere.

Na terça-feira, os deputados do PSD eleitos por Viseu lamentaram o encerramento das extensões de saúde do concelho de Tondela, considerando haver “ineficiente gestão de recursos humanos”.

Os deputados perguntaram ao Governo “para quando a reabertura das extensões da Lajeosa do Dão, do Caramulo e de São João do Monte” e em que moldes tal acontecerá.