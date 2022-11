Dois homens detidos por caçarem tordos em horário não permitido por lei em São João da Pesqueira

A GNR anunciou hoje ter detido dois homens, de 50 e 64 anos, por estarem a caçar num horário não permitido por lei, no concelho de São João da Pesqueira, distrito de Viseu.

Os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR “detetaram os indivíduos a exercer o ato venatório fora da jornada de caça, concretamente, caça ao tordo, antes do nascer do sol, tendo sido de imediato detidos”, explica, em comunicado.

Segundo a GNR, “a jornada de caça aos pombos, tordos e estorninho-malhado, bem como a detenção de exemplares destas espécies no exercício da caça, só é permitida entre o nascer do sol e as 16:00”.

Durante a ação policial foram apreendidas duas armas de caça e seis cartuchos. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.