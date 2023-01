Dois detidos em flagrante por caça com meios proibidos

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do SEPNA de Mangualde, anunciou que “deteve dois homens de 45 e 72 anos, por caça com meios proibidos”, no concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu.

No decorrer de uma ação de fiscalização, esclareceu a GNR num comunicado, os elementos do NPA que “detetaram que os suspeitos exerciam o ato venatório com auxílio de meios proibidos, nomeadamente um chamariz, motivo que levou às suas detenções em flagrante”.

“Um dos suspeitos é ainda indiciado pelo crime de desobediência uma vez que não cumpriu a ordem do agente fiscalizador em colocar a arma sem segurança, colocando-se em fuga para a mancha florestal, tendo sido intercetado de imediato”, contou.

No decurso desta ação por parte dos militares foi possível apreender “diverso material” em que a GNR destacou duas caçadeiras, calibre 12; 83 munições não percutidos; seis munições percutidas e dois chamarizes”.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Mangualde, concelho vizinho também do distrito de Viseu.