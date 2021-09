Diogo Chiquelho (PAN), um jovem moldado pelo mundo rural e pelo escutismo

O contacto constante com o mundo rural e os ensinamentos do escutismo moldaram a personalidade de Diogo Chiquelho, que, aos 22 anos, é o mais jovem dos candidatos à presidência da Câmara de Viseu, pelo partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN).

“Aprendi a considerar constantemente a natureza e a ter a ecologia como bandeira basilar na vida, assim como percebi que o mundo rural e agrícola é onde estão as bases do nosso país, de um município como o de Viseu e muita da riqueza e beleza da nossa cultura”, conta o jurista.

Foi no Agrupamento 1184 (Campo) do Corpo Nacional de Escutas que desenvolveu as suas “características sociais de base altruísta”, fomentou o seu “ativismo ambientalista e animalista” e dele importou o lema que guarda para a vida: “o mais forte protege o mais fraco.”

Com a licenciatura em Direito concluída este ano, Diogo Chiquelho pretende em breve integrar o mestrado em Direito Público.

Desde cedo que o candidato do PAN sente ter “uma veia ambientalista e ativista” e considera que a política é “um dos meios mais eficientes” para a concretizar.

“Porque é pela política que as maiores mudanças se conseguem, tinha como objetivo, aquando da maioridade, filiar-me num partido com o qual me identificasse”, recorda, acrescentando que, assim que comemorou os 18 anos, se juntou ao PAN.

No então líder do PAN, André Silva, viu “alguém sem receio de dar a voz por aqueles que não a têm e que acabam por perdê-la perante as meras vontades caprichosas humanas, como os animais, a natureza e, sem dúvida, as pessoas”. Logo em 2017, integrou as listas candidatas às eleições autárquicas.

Desde que se filiou no PAN, foi comissário político fundador da Comissão Política Distrital de Viseu, o candidato mais jovem do PAN a nível nacional nas legislativas de 2019 (número três da lista por Viseu) e delegado ao conselho consultivo da Juventude.

Para Diogo Chiquelho, a proposta do PAN para Viseu é a única “capaz de abordar aquilo que a ciência foca como os verdadeiros problemas sociais, ambientais e do plano animal”.

“Para Viseu não perder no debate e ser confrontado com aquilo que verdadeiramente a ciência diz, decidimos ser nós quem traz certos temas a este debate”, justifica.

Dessa forma, há “a certeza de que eles terão o seu momento de relevância, se bem que o que eles precisavam era de uma relevância e atenção constantes, mas para isso é preciso que os suspeitos do costume e os novos suspeitos se imiscuam daquilo que são as propostas populistas que ‘vendem’ e queiram pôr mãos à obra verdadeiramente”, defende.

Para o PAN, em Viseu há muito a fazer “ao nível social, ambiental e animal”, lamentando, por exemplo, “garraiadas que ainda não foram definitivamente impedidas” no município e “circos que continuam a operar com animais selvagens na sua programação”.

“Não deve o município de Viseu aguardar pelo período de transição de 2024 para deixar de as autorizar ou até impedir que os animais que participam nas cavalhadas (cortejo tradicional) sejam o menos maltratados possível”, defende, aludindo a “animais em plenas cavalhadas a serem chicoteados e feridos”.

Neste âmbito, se for eleito, Diogo Chiquelho terá como principal prioridade trabalhar para “um município efetivamente saudável e sadio para as pessoas e para os animais”, o que trará ganhos para a natureza.

“Este executivo municipal tem reafirmado a sua velha alcunha de cidade jardim, contudo, queremos um jardim que não seja apenas e só belo e ornamental, mas sim um jardim que seja saudável e sadio para todas e todos”, sublinha.

Por exemplo, na sua opinião, “não é normal e aceitável que se diga ser uma cidade jardim quando ainda se empregam químicos como o glifosato, altamente prejudiciais para a saúde”.

O candidato não tem dúvidas de que o programa do PAN “vai ferir muitas suscetibilidades”, mas lembra que este “nunca foi o partido das propostas populistas”.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PSD conseguiu em Viseu 51,74% dos votos (seis mandatos) e o PS 26,46% (três mandatos). O PAN obteve 2,18% dos votos.