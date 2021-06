DIA MUNDIAL DA CRIANÇA EM SÁTÃO COM MUITA ANIMAÇÃO E ALEGRIA

Alegria, boa disposição e muitas brincadeiras são os ingredientes perfeitos para um dia em cheio. O Município de Sátão assinala o Dia Mundial da Criança no domingo, dia 06 de junho de 2021, das 15h00 às 18h00 na Praça Paulo VI em Sátão.

Do programa fazem parte animações de artes e circo, com apresentação de show cómico e divertido às 15h30 e às 16h30, e espetáculo de magia às 16h00 e às 17h00. Às 17h30 decorrerá a entrega dos cheques de apoio à natalidade e largada de balões. Ao longo da tarde serão distribuídas pipocas, algodão doce e balões. Também estará presente o CROI com animais disponíveis para adoção.

O evento irá decorrer seguindo todas as normas de segurança emanadas pela Direção Geral de Saúde.