Dia Internacional da Juventude 2020 «Compromisso da Juventude para a Ação Global»

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em parceria com o Conselho Nacional de Juventude (CNJ) e com a Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), vai promover no próximo dia 12 de agosto o Dia Internacional da Juventude.

A ação, dentro das regras impostas pela Direção Geral da Saúde, vai levar para a rua mais de 700 jovens, em grupos de 10 elementos, espalhados por mais de 35 praias, duas por distrito, costeiras e fluviais e contou com apoio de todos os municípios envolvidos. O objetivo, na celebração da data, é sensibilizar a juventude para a sustentabilidade ambiental, com a recolha de lixo nas praias.

2020 é o ano marcado pelos 75 anos da Carta das Nações Unidas, tendo em conta que a comunidade internacional tem exatamente uma década para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Assim, a Organização das Nações Unidas estabeleceu como tema para este Dia Internacional da Juventude o “Compromisso Jovem para a Ação Global”.

Recorde-se que, em 1999, através da Resolução 54/120, a Assembleia Geral das Nações Unidas endossou a recomendação feita pela Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude (que teve lugar em Lisboa, entre 8 e 12 de agosto de 1998) de que 12 de agosto fosse declarado como o Dia Internacional da Juventude.

REGIÃO CENTRO

Lista de praias do evento:

Aveiro

16-18h, da Praia Costa Nova

Castelo Branco

10h30-12h, Praia fluvial de Janeiro de Cima, Fundão

17-19h, Praia fluvial do Sesmo, Serzedas, Castelo Branco

Coimbra

10h30-12h, Praia fluvial da N. S. Piedade, Lousã

15h30-17h, Praia da Tocha, Cantanhede

Guarda

10h30-12h30, Praia fluvial da Lageosa do Mondego, Celorico da Beira

15-18h, Praia fluvial de Aldeia Viçosa

Leiria

11-12h, Praia Velha de S. Pedro de Moel, Marinha Grande

15h30-16h30, Praia fluvial de Fragas de São Simão, Figueiró dos Vinhos

15-18h, Praia de São Martinho, Alcobaça

Viseu

15-19h, Praia fluvial de Senhora da Ribeira, S. Comba Dão

9h30-12h, Praia Fluvial da Folgosa, Castro Daire

Os jovens interessados deverão inscrever-se através do link

(até ao próximo domingo – dia 09 de agosto): https://forms.gle/UwjhgMWkghrdchwc7