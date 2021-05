Dia da Defesa Nacional regressa ao Regimento de Infantaria Nº 14

A 17ª edição do Dia da Defesa Nacional (DDN) no Regimento de Infantaria Nº14 (RI14), em Viseu, tem início a 26

de maio de 2021 e estende-se até ao dia 13 de outubro de 2021. Durante este período estima-se a passagem pelo

Regimento de 7732 jovens, pertencentes a 29 concelhos dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra.

O DDN é um evento que visa divulgar o papel das Forças Armadas, com testemunhos de militares do Exército,

Marinha e Força Aérea e também pretende sensibilizar para a temática da Defesa Nacional. As ações de

formação abordam temas como as missões das Forças Armadas e a sua organização e, também, as diferentes

escolhas que podem ser feitas por quem quer prestar serviço militar.

No RI14, o dia inicia com o hastear da Bandeira Nacional, sendo que, para além das palestras formativas, os

jovens terão a oportunidade de contactar com equipamento, armamento e viaturas militares, de conhecer a

Coleção Visitável e almoçar no Rancho Geral. O dia termina com a cerimónia de arrear da Bandeira Nacional.

Cumprindo as regras da DGS, os jovens cidadãos cumprirão o seu dever, fazendo uso obrigatório de máscara de

proteção e mantendo o distanciamento social, sendo interdito o manuseamento de equipamentos.